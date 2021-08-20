В Малгобекском районе Ингушетии проводятся рейды по мониторингу пожароопасной ситуации в сёлах, граничащих с лесом

Как отметили члены оперативной группы, рейдовые мероприятия проводятся с целью обеспечения пожарной безопасности в сельских поселениях Инарки, Пседах и Сагопши.

Рейдовые мероприятия по мониторингу пожароопасной ситуации в сельских поселениях, граничащих с лесным массивом, проходят согласно графику, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района. Высокая температура воздуха и сухая погода могут привести к возникновению пожаров в лесных массивах.