Рейд

В Малгобекском районе Ингушетии проводятся рейды по мониторингу пожароопасной ситуации в сёлах, граничащих с лесом

0

Специалисты оперативной группы администрации Малгобекского района Ингушетии проводят проверки населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе пожара, его возникновения и распространения.

Как отметили члены оперативной группы, рейдовые мероприятия проводятся с целью обеспечения пожарной безопасности в сельских поселениях Инарки, Пседах и Сагопши.

Рейдовые мероприятия по мониторингу пожароопасной ситуации в сельских поселениях, граничащих с лесным массивом, проходят согласно графику, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района. Высокая температура воздуха и сухая погода могут привести к возникновению пожаров в лесных массивах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ранее судимый фальшивый правоохранитель из Ингушетии задержан в КБР с наркотиками
Сотрудник ОФСИН России по Республике Ингушетия спас пострадавшего при дорожно- транспортном происшествии, сдав кровь редкой группы
В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет акция «В музей всей семьей»
За сутки в Ингушетии умерло два человека с Covid-19
Учебный год в Ингушском госуниверситете начнется с 1 сентября
Как взять кредит наличными
Избирательная комиссия Ингушетии провела обучающий семинар в Малгобекском районе
Ингушские спортсмены завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Москве
В сельском поселении Галашки Ингушетии обустроили новый пешеходный тротуар
В Сунженском районе Ингушетии проверили избирательные участки и помещения для голосования
Глава Ингушетии запретил запуск алюминиевого завода из-за отсутствия очистных сооружений

Главное

Яндекс.Метрика

 