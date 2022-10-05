В Малгобекском районе Ингушетии пройдет ярмарка местных производителей

«Доводим до вашего сведения, что 8 октября, в субботу, в сельском поселении Зязиков-юрт (на территории оптово-розничного рынка) пройдет продовольственная ярмарка, на которой будет представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных», — говорится в сообщении.

Ярмарка пройдет с 9:00 до 13:00 мск.