Ярмарка

В Малгобекском районе Ингушетии пройдет ярмарка местных производителей

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В сельском поселении Зязиков-юрт Малгобекского района Ингушетии 8 октября пройдет продовольственная ярмарка, на которой будет представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Доводим до вашего сведения, что 8 октября, в субботу, в сельском поселении Зязиков-юрт (на территории оптово-розничного рынка) пройдет продовольственная ярмарка, на которой будет представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных», — говорится в сообщении.

Ярмарка пройдет с 9:00 до 13:00 мск.

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