Мобилизация

В Малгобекском районе Ингушетии рассмотрели вопрос оказания помощи семьям мобилизованных

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В Малгобекском районе Ингушетии рассмотрели вопрос оказания социальной и материальной помощи семьям мобилизованных граждан.

«Этот вопрос находится на постоянном контроле руководства района. С этой целью в администрации ведется активная работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных», — заявил глава района Камбулат Кузьгов.

Как отметили участники совещания, первым делом дети мобилизованных будут зачисляться в детсады вне очереди и без оплаты за посещение и так далее. Более того, Главой республики было принято решение обеспечить земельными участками семьи мобилизованных. Ранее данной категории семей была оказана продуктовая помощь и произведены единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, руководителем региона Махмуд-Али Калиматовым был подписан указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных, согласно которого члены семей мобилизованных граждан будут пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг.

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