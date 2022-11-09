В Малгобекском районе Ингушетии рассмотрели вопрос оказания помощи семьям мобилизованных

«Этот вопрос находится на постоянном контроле руководства района. С этой целью в администрации ведется активная работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных», — заявил глава района Камбулат Кузьгов.

Как отметили участники совещания, первым делом дети мобилизованных будут зачисляться в детсады вне очереди и без оплаты за посещение и так далее. Более того, Главой республики было принято решение обеспечить земельными участками семьи мобилизованных. Ранее данной категории семей была оказана продуктовая помощь и произведены единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, руководителем региона Махмуд-Али Калиматовым был подписан указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных, согласно которого члены семей мобилизованных граждан будут пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг.