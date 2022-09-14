В Малгобекском районе Ингушетии родственникам погибших в СВО на Украине передали государственные награды

В мероприятии приняли участие руководитель администрации Главы РИ, военный комиссар РИ, мэр г. Малгобека, глава Малгобекского района. Они в своих выступлениях особо отметили, что мужество и отвага погибших ингушских воинов навсегда останутся в сердцах соотечественников. Их героизм был по достоинству оценён решением Президента РФ.

Государственные награды были переданы родственникам погибших военнослужащих. Так, орденами Мужества были посмертно награждены капитан Мержоев Салам Муссаевич, рядовой Арсамаков Сослан Абуязитович, сержант Чапанов Ибрагим Исрапилович.