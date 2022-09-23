Профилактика экстремизма

В Малгобекском районе Ингушетии с учащимися провели беседу по противодействию экстремизму

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Сотрудники Антитеррористической комиссии Малгобекского района провели профилактическую беседу на тему «Противодействие терроризму и экстремизму» в средней общеобразовательной школе сельского поселения Вежарий-Юрт.

По информации пресс-службы администрации района, в беседе приняли участие заместитель председателя Малгобекского районного Совета депутатов Исса Гатиев, преподаватель Исламского университета Гирихан Джанхотов, глава села Амирхан Местоев.

Члены Комиссии начали беседу с определения понятия экстремизм и терроризм. Учащимся объяснили, что сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера, распространение которых осуществляется в основном через социальные сети. В ходе беседы ребята задавали интересующие их вопросы, на которые получили ответы специалистов.

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