В Малгобекском районе Ингушетии со школьниками провели мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму

В мероприятии приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности АТК Малгобекского района Магомет Джамбулатов, представители духовенства и общественности. Они рассказали детям о недопустимости распространения идеологии терроризма и экстремизма в школьной среде, а также о духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи.

Как сообщила администрация Малгобекского района, такая целенаправленная работа по профилактике экстремизма и терроризма способствует формированию у учащихся толерантного отношения друг к другу, к людям разных национальностей, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания.