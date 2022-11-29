В Малгобекском районе Ингушетии со школьниками провели мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму

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В средней школе № 30 сельского поселения Сагопши специалисты антитеррористической комиссии провели беседу со старшеклассниками на тему «Противодействие терроризму и экстремизму».

В мероприятии приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности АТК Малгобекского района Магомет Джамбулатов, представители духовенства и общественности. Они рассказали детям о недопустимости распространения идеологии терроризма и экстремизма в школьной среде, а также о духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи.

Как сообщила администрация Малгобекского района, такая целенаправленная работа по профилактике экстремизма и терроризма способствует формированию у учащихся толерантного отношения друг к другу, к людям разных национальностей, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания.

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