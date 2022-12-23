В Малгобекском районе Ингушетии собрали для участников СВО теплые вещи
В Малгобекском районе Ингушетии в акции по сбору гуманитарного груза для участников СВО приняли участие предприниматели, руководство муниципалитета, главы администраций и жители сельских поселений.
В пункт сбора поступали теплые вещи, продукты длительного хранения, медицинские препараты, средства личной гигиены, сообщил специалист районной администрации корреспонденту газеты «Ингушетия».
«Мы отправляем то, что так необходимо сейчас нашим ребятам», — отметил глава муниципалитета Камбулат Кузьгов.