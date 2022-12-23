СВО

В Малгобекском районе Ингушетии собрали для участников СВО теплые вещи

0

В Малгобекском районе Ингушетии в акции по сбору гуманитарного груза для участников СВО приняли участие предприниматели, руководство муниципалитета, главы администраций и жители сельских поселений.

В пункт сбора поступали теплые вещи, продукты длительного хранения, медицинские препараты, средства личной гигиены, сообщил специалист районной администрации корреспонденту газеты «Ингушетия».

«Мы отправляем то, что так необходимо сейчас нашим ребятам», — отметил глава муниципалитета Камбулат Кузьгов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Столица Ингушетии получит 80 млн рублей для благоустройства парковой зоны на площади Алания
Росгвардейцы Ингушетии поздравили детей с ОВЗ с наступающим Новым годом
За 9 месяцев жители Ингушетии оплатили безналично товаров и услуг на 6 млрд руб.
Футболисты из клуба «Чемпион» заняли второе место на турнире «Матч дружбы»
Ингушские юнармейцы побывали на концерте в Центральном академическом театре Российской Армии
Глава Малгобекского района Ингушетии подарил ноутбук девочке из Назрани
Жители двух микрорайонов Магаса останутся без света
Ингушетия отправит 25 тонн груза с теплой одеждой и обогревателями в зону СВО
В Ингушетии подвели итоги совместной работы управления казначейства и поисковиков
Глава Ингушетии в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из Запорожской области
Замминистра культуры Ингушетии передал подарок мальчику в рамках акции «Елка желаний»

Главное

Яндекс.Метрика

 