В Малгобекском районе Ингушетии состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, участники рассмотрели вопросы, связанные с защитой прав и интересов детей.

«Всего в ходе заседания рассмотрели 5 административных правонарушения. В том числе перевозка детей без детских автокресел, оставление несовершеннолетних без присмотра и другие», — отметил собеседник издания.

Завершая заседание, по всем административным материалам были вынесены решения в рамках законодательства России, по заслушанным информациям приняты необходимые меры.