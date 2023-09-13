Заседание

В Малгобекском районе Ингушетии состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних

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В администрации Малгобекского района состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На встрече обсуждались вопросы защиты прав ребенка, забота о его жизни, образовании и воспитании.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, участники рассмотрели вопросы, связанные с защитой прав и интересов детей.

«Всего в ходе заседания рассмотрели 5 административных правонарушения. В том числе перевозка детей без детских автокресел, оставление несовершеннолетних без присмотра и другие», — отметил собеседник издания.

Завершая заседание, по всем административным материалам были вынесены решения в рамках законодательства России, по заслушанным информациям приняты необходимые меры.

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