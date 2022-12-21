В Малгобекском районе Ингушетии состоялось заседание комиссии по предупреждению ЧС

«Наша задача в дни подготовки и проведения праздничных мероприятий не допустить сбоев и аварий в системе жизнеобеспечения, а в случае их возникновения оперативно устранять, иметь в готовности квалифицированных специалистов, технику и оборудование для ремонта», — сказал Кузьгов, открывая заседание.

По итогам встречи руководитель района поручил организовать дежурство ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий, запретил использование пиротехнических изделий, обеспечить безопасность дорожного движения и оперативно реагировать на метеопрогнозы.