В Малгобекском районе Ингушетии состоялся семинар-практикум «Отечество мое, я верный твой солдат»

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня защитника Отечества и было посвящено 33-ей годовщине вывода советских войск из Афганистана. Главными героями стали воины-афганцы и представители Совета ветеранов Афганистана. Учитывая приданный мероприятию формат семинара-практикума, в зале находились руководители практически всех домов культуры и культурно-досуговых центров Малгобекского муниципального района.

«Среди тех, кто мужественно выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, было немало представителей ингушского народа, — сказала в своем выступлении художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова. — В Афганистане геройски погибли уроженцы Ингушетии Аушев Салимхан Халитович, Бочалов Юнус Увайсович, Балкоев Хасан Мурадович, Евлоев Башир Юнусович, Итазов Иса Джабраилович, Льянов Муса Гапурович, Мухлисов Юсуп Шамсудинович, Махнов Тимофей Тимофеевич, Мальсагов Рамазан Абоевич, Оздоев Умар Хаматханович и Эльдиев Муса Даланбекович. Вечная память об этих героях, навсегда оставшихся молодыми, будет жить в сердцах земляков».

В мероприятии были задействованы все творческие коллективы ДК сельского поселения Вежарий-Юрт. Здесь прозвучали стихи и песни о героях минувших войн, о воинах-интернационалистах.

Со словами благодарности к воинам-афганцам за их ратный труд обратились представители Народного собрания Ингушетии, администрации Малгобекского муниципального района, сельской администрации Вежарий-Юрт и местного депутатского корпуса, педагогического сообщества, а также деятели культуры и искусства республики.

Подводя с коллегами итоги состоявшегося семинара-практикума, директор Республиканского дома народного творчества Алаудин Эсмурзиев поблагодарил всех, кто подготовил и провел его на высоком уровне.