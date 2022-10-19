В Малгобекском районе Ингушетии усиливают работу по оформлению домовладений и земельных участков

По его словам, к тем гражданам, которые отказались проводить оформление, необходимо принять меры воздействия согласно законодательству. С этой целью в администрации будет создана рабочая группа, которой поручено добиться в этом вопросе конкретных результатов до 1 февраля следующего года.

Камбулат Кузьгов, по информации его пресс-службы, отметил, что работа по оформлению земельных участков и домовладений в районе ведется недостаточно активно. Многие жители не имеют соответствующих документов на землю и имущество. Он конкретно обратил внимание на ситуацию по каждому населенному пункту и имеющиеся у них недостатки в этой работе.

В конечном счете, подчеркнул Кузьгов, все это сказывается на слабых платежах за потребленные энергоресурсы, отсутствие налоговых поступлений и невозможность участия в федеральных целевых программах.