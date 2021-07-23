В Малгобекском районе Ингушетии устраняют последствия крупной аварии на водопроводе

«В результате превышения давления в сетях при подаче дополнительных объемов воды в Малгобек и Малгобекский район произошел разрыв магистрального водопровода диаметров 500 мм в районе перекрестка села Зязиков-Юрт», — отметил собеседник издания.

По его данным, в связи с этим ограничат водоснабжение сел. Работники предприятия пытаются обеспечить население водой в аномально жаркие дни, но техническое состояние труб не позволяет этого сделать.

Напомним, на базе ГУП «ИнгушрегионВодоканал» создан оперативный штаб по обеспечению водоснабжения населения. Для улучшения ситуации принято решение о подаче воды согласно установленному режиму. В проблемных и труднодоступных населенных пунктах организован подвоз воды автоцистернами.

Несмотря на принимаемые меры, все еще сложной остается ситуация в Малгобекском районе, в частности, в селах Сагопши, Инарки, Аки-юрт, частично в Южном. Для устранения проблем с подачей воды проведены ремонтно-восстановительные работы на магистральных и внутренних разводящих водопроводных сетях.