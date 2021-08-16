Стихия

В Малгобекском районе Ингушетии устраняют последствия непогоды

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Сильный дождь, обрушившийся на регион в понедельник во второй половине дня, стал причиной подтопления частных домов и приусадебных участков в Малгобекском районе, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по республике.

«В результате выпадения обильных осадков в сельском поселении Нижние Ачалуки произошло подтопление шести домов, приусадебных и дворовых участков по улице Шоссейная», — сказал представитель ведомства..

Как отметил собеседник издания, кроме того затоплено подвальное помещение сельской амбулатории.

Для ликвидации последствий подтопления привлечены силы и средства регионального управления МЧС РФ и поисково-спасательного отряда.

При этом он отметил, что ранее полученный прогноз о штормовом предупреждении на 15 и 16 августа оправдался частично. Сильные осадки с усилением ветра до 25 м/с сохранятся до конца суток 16 августа.

Как сообщают местные жители, движение транспорта в населенных пунктах региона было затруднено, образовались многокилометровые пробки. Ливневая канализация не справлялась с сотнями кубометров дождевой воды.

В городе Сунжа в связи с непогодой возникли проблемы с электроснабжением, размыта дорога по ул. Трудовой, вода зашла в несколько домов на ул. Привокзальной.

Ситуацию с подтоплением улицы Трудовой интернет-пользователи связывают с перекрытием канала при строительстве домов.

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