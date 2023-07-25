В Малгобекском районе Ингушетии ведется строительство новой школы по нацпроекту «Образование»

Как сообщили в Минобрнауки региона, в настоящее время завершено устройство фундамента и возведен каркас первого этажа. Также ведется работа по кирпичной кладке стен и перегородок, внутренней и наружной разводке инженерных сетей.

Отмечается, что согласно проекту, здание школы трехэтажное с подвальным помещением. В нем будут расположены блок начальной школы, блок учебных и лабораторных помещений, столовая, актовый зал, блок спортивных сооружений и медицинских помещений. На территории школы будут сформированы функциональные зоны: физкультурно — спортивная, хозяйственная и зона отдыха.