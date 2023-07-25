Нацпроекты

В Малгобекском районе Ингушетии ведется строительство новой школы по нацпроекту «Образование»

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Минобрнауки РИ

В сельском поселении Южное Малгобекского района ведётся строительство новой школы на 320 мест в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Как сообщили в Минобрнауки региона, в настоящее время завершено устройство фундамента и возведен каркас первого этажа. Также ведется работа по кирпичной кладке стен и перегородок, внутренней и наружной разводке инженерных сетей.

Отмечается, что согласно проекту, здание школы трехэтажное с подвальным помещением. В нем будут расположены блок начальной школы, блок учебных и лабораторных помещений, столовая, актовый зал, блок спортивных сооружений и медицинских помещений. На территории школы будут сформированы функциональные зоны: физкультурно — спортивная, хозяйственная и зона отдыха.

 

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