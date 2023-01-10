В Малгобекском районе Ингушетии ввели в эксплуатацию новые объекты водоснабжения
В сельском поселении Вознесенское запущена новая насосная станция и водопроводная линия протяженностью 4100 м, сообщает Телеграм-канал администрации Главы и правительства Ингушетии.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является одной из приоритетных задач правительства региона, говорится в сообщении.
На водозаборных площадках установлены четыре накопительных резервуара по 100 кубических метров каждый. Они подключены в сельских поселениях Вознесеновское и Южное.
На станции работают два агрегата, мощность каждого 45 кВт/ч. Один из агрегатов будет находиться в резерве, что позволит сохранить бесперебойное водоснабжение указанных районов.
Отметим, что новый водозабор построен за счет ОАО «РН «Ингушнефть».