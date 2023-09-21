В Малгобекском районе Ингушетии заменили дорожные знаки
В Малгобекском районе Ингушетии дорожные бригады провели комплекс работ по установке новых предупреждающих знаков на дорогах.
Наряду с заменой устаревших знаков, дорожники ведут очистку автомагистралей, бордюров и тротуаров от грязи, мусора и наносов на территории всего региона, сообщает пресс-служба министерства автомобильных дорог республики.
Отмечается, что подобные мероприятия призваны поспособствовать снижению уровня аварийности на республиканских дорогах и обеспечению комфорта передвижения как для пешеходов, так и для автолюбителей.