В Малгобекском районе Ингушетии заменили дорожные знаки

Наряду с заменой устаревших знаков, дорожники ведут очистку автомагистралей, бордюров и тротуаров от грязи, мусора и наносов на территории всего региона, сообщает пресс-служба министерства автомобильных дорог республики.

Отмечается, что подобные мероприятия призваны поспособствовать снижению уровня аварийности на республиканских дорогах и обеспечению комфорта передвижения как для пешеходов, так и для автолюбителей.