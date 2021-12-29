В Малгобекском районе наградили лучших работников домов культуры муниципалитета

В связи с празднованием Нового года и за добросовестный труд грамотами администрации Малгобекского муниципального района награждены следующие работники: Исмаил Салтымуратов (КДЦ Малгобекского района), Казбан Ялхороева (ДК с. п. Верхние Ачалуки), Иман Богатырева (ДК с. п. Пседах), Микаил Евлоев (ДК с. п. Вежарий), Зинаида Барахоева (с. п. Инарки) и Аза Илиева (ДК с. п. Средние Ачалуки).

На торжественном мероприятии присутствовала и директор Культурно-досугового центра Малгобекского района Тамара Ториева.

«Работники культурно-досуговых учреждений в текущем году трудились в непростых условиях. Поэтому особенно приятно, что этот труд замечен и отмечен. Коллектив РДНТ поздравляет всех награжденных грамотами администрации Малгобекского района», — сказано в релизе.