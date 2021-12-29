Награждение

В Малгобекском районе наградили лучших работников домов культуры муниципалитета

0

В администрации Малгобекского района состоялось награждение работников домов культуры муниципалитета, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В связи с празднованием Нового года и за добросовестный труд грамотами администрации Малгобекского муниципального района награждены следующие работники: Исмаил Салтымуратов (КДЦ Малгобекского района), Казбан Ялхороева (ДК с. п. Верхние Ачалуки), Иман Богатырева (ДК с. п. Пседах), Микаил Евлоев (ДК с. п. Вежарий), Зинаида Барахоева (с. п. Инарки) и Аза Илиева (ДК с. п. Средние Ачалуки).

На торжественном мероприятии присутствовала и директор Культурно-досугового центра Малгобекского района Тамара Ториева.

«Работники культурно-досуговых учреждений в текущем году трудились в непростых условиях. Поэтому особенно приятно, что этот труд замечен и отмечен. Коллектив РДНТ поздравляет всех награжденных грамотами администрации Малгобекского района», — сказано в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В гимназии Назрановского района учащимся рассказали об обычаях и традициях ингушского народа
Национальная библиотека Ингушетии представила информационный бюллетень новых поступлений краеведческой литературы
Представители СК «Кушт» Ингушетии начнут новый сезон с Ярыгинского турнира в Красноярске
Мэрия Малгобека Ингушетии организует 29 декабря новогодние праздничные мероприятия
Во Дворце спорта «Магас» в Назрани прошли «Веселые старты»
В Малгобеке Ингушетии дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили новогодние подарки
Житель Ингушетии может отправиться за решетку на 6 лет за попытку сбыта свыше 1 кг героина
79 новых случаев Covid-19 подтверждено в Ингушетии за сутки
В Ингушетии автомобиль БМВ опрокинулся в кювет
В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «На стыке двух искусств»
Музейщики Ингушетии обрадовали детей из малообеспеченных семей новогодними подарками

Главное

Яндекс.Метрика

 