Субботник

В Малгобекском районе прошел субботник в рамках декады к 30-летию Ингушетии

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В населенных пунктах Малгобекского района Ингушетии прошел субботник в рамках подготовки в 30-летию региона, сообщает пресс-служба районной администрации.

«На субботник вышли сотрудники администрации Малгобекского района, специалисты администраций сельских поселений, библиотечные работники, специалисты всех учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципалитета, а также жители сельских поселений и волонтеры», — говорится в сообщении.

Во всех сельских поселениях Малгобекского района была скошена сорная растительность вдоль обочин дорог, от мусора очищены придорожные полосы и улицы.

Напомним, в Ингушетии с 26 февраля проходит декада экологических субботников по популяризации добровольчества в сфере защиты окружающей среды. На данный момент в различных населенных пунктах региона собрано порядка 585 мешков мусора. Следующий общереспубликанский экологический субботник пройдет 12 марта.

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