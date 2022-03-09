В Малгобекском районе прошел субботник в рамках декады к 30-летию Ингушетии

«На субботник вышли сотрудники администрации Малгобекского района, специалисты администраций сельских поселений, библиотечные работники, специалисты всех учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципалитета, а также жители сельских поселений и волонтеры», — говорится в сообщении.

Во всех сельских поселениях Малгобекского района была скошена сорная растительность вдоль обочин дорог, от мусора очищены придорожные полосы и улицы.

Напомним, в Ингушетии с 26 февраля проходит декада экологических субботников по популяризации добровольчества в сфере защиты окружающей среды. На данный момент в различных населенных пунктах региона собрано порядка 585 мешков мусора. Следующий общереспубликанский экологический субботник пройдет 12 марта.