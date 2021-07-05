Профилактика терроризма

В Малгобекском районе прошло мероприятие для школьников антитеррористической направленности

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В Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района состоялась беседа со школьниками на тему «Терроризм — причины, последствия, пути пресечения», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

«Терроризм стал настоящим бичом современности, поэтому в республике постоянно проводятся мероприятия антитеррористической направленности, — рассказала газете «Ингушетия» художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова. — Одно из таких мероприятий прошло в Верхних Ачалуках».

По ее словам, детям рассказали, что терроризм — это большое зло, за которым стоят вполне конкретные люди. Они стремятся поссорить между собой народы России, разделить страну на отдельные слабые государства и захватить в них власть. Сделать это политическим или военным путем они не могут, поэтому бандиты взрывают, убивают, захватывают мирных граждан в заложники и жестоко над ними издеваются, чтобы достичь преступных целей и нанести вред обществу и государству.

Ребят призвали быть бдительными и не поддаваться на различные провокации.

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