Профилактика

В Малгобекском районе прошло совещание по профилактике полиомиелита

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Глава администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов провел рабочее совещание по вопросу проведения подчищающей иммунизации против полиомиелита, в котором приняли участие главный врач Малгобекской центральной районной больницы Лилия Сампиева и главы администраций сельских поселений.

«С первых чисел ноября сотрудники учреждения здравоохранения активно проводят подчищающую иммунизацию на территории города Малгобек и Малгобекского района. Проводятся совместные собрания в детских садах и школах с привлечением представителей Роспотребнадзора, духовенства и работников администрации, на которых демонстрируются фото- и видеоматериалы, раздаются памятки участникам», — рассказала Сампиева.

В рамках совещания были рассмотрены имеющиеся проблемы по вакцинопрофилактике и предложения по проведению индивидуальной работы с родителями, отказывающимися от иммунизации детей.

«Вакцинация согласно национальному календарю является одним важнейших факторов профилактики инфекционных заболеваний», — напомнила главный врач Малгобекской центральной районной больницы.

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