В Малгобекском районе прошло совещание по профилактике полиомиелита

«С первых чисел ноября сотрудники учреждения здравоохранения активно проводят подчищающую иммунизацию на территории города Малгобек и Малгобекского района. Проводятся совместные собрания в детских садах и школах с привлечением представителей Роспотребнадзора, духовенства и работников администрации, на которых демонстрируются фото- и видеоматериалы, раздаются памятки участникам», — рассказала Сампиева.

В рамках совещания были рассмотрены имеющиеся проблемы по вакцинопрофилактике и предложения по проведению индивидуальной работы с родителями, отказывающимися от иммунизации детей.

«Вакцинация согласно национальному календарю является одним важнейших факторов профилактики инфекционных заболеваний», — напомнила главный врач Малгобекской центральной районной больницы.