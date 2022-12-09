Прием граждан

В Малгобекском районе уполномоченный по правам человека в Ингушетии провел прием граждан

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В Малгобекском районе республики уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и глава администрации муниципалитета Камбулат Кузьгов провели совместный провел прием граждан.

«Граждане обратились по вопросам оказания содействия в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в трудоустройстве, в защите социальных прав многодетной матери. Жители сельских поселений Инарки и Пседах сообщили о необходимости уличного освещения одной из центральных улиц, а также замены трансформаторной станции, которая не обеспечивает потребителей электроэнергией надлежащего качества. От жителя села Вознесенское поступило обращение об организации подвоза воды и улучшении качества дорожного полотна на улице», — рассказали в информационно-аналитическом секторе УПЧ в регионе.

Сообщается, что вопросы по подвозу воды и замене трансформаторной станции главой администрации будут решены безотлагательно.

По другим обращениям приняты письменные заявления для рассмотрения по существу, их решение взято на контроль уполномоченным по правам человека в республике.

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