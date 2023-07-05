В Малгобекском участковом лесничестве установили феромонные ловушки

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В Малгобекском участковом лесничестве Назрановского лесничества лесопатологи филиала Рослесозащиты приступили к наблюдениям за популяциями вредных организмов с использованием феромонных ловушек.

Как сообщает пресс-служба экологического ведомства, обследование лесных участков на выявление вредных насекомых проводят визуально и методом выявления с помощью феромонных ловушек. Эти методы позволяют своевременно выявить начало массового размножения опасных вредителей, что может привести к нарушению санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Сообщается, что работники Малгобекского участкового лесничества наблюдать за вредными для лесных насаждений насекомыми будут до конца лета.

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