В Малгобекском участковом лесничестве установили феромонные ловушки

Как сообщает пресс-служба экологического ведомства, обследование лесных участков на выявление вредных насекомых проводят визуально и методом выявления с помощью феромонных ловушек. Эти методы позволяют своевременно выявить начало массового размножения опасных вредителей, что может привести к нарушению санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Сообщается, что работники Малгобекского участкового лесничества наблюдать за вредными для лесных насаждений насекомыми будут до конца лета.