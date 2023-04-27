В Малгобекской больнице Ингушетии провели учение по выявлению больного холерой

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В Малгобекской больнице прошло тренировочное учение, направленное на выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на холеру.

Как сообщили в Минздраве республики, проведение такого мероприятия направлено на предупреждение заноса данной инфекции в регион из неблагоприятных по холере районов.

В ходе проведения тренировочного занятия была отмечена готовность сотрудников для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий на случай выявления больного холерой или другой болезнью.

В рамках проведения учебно-тренировочного занятия был отработан оперативный план действий, схемы оповещения, порядок надевания и снятия противочумного костюма, порядок забора материала от больного, порядок госпитализации больного, проведение дезинфекционных мероприятий.

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