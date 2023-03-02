В малгобекской школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего в СВО Салама Мержоева

Капитан Салам Мержоев — выпускник Московского высшего общевойскового командного училища, в зоне СВО руководил прорывом обороны украинских войск на стратегически важном направлении. Во время боя обнаружил и уничтожил две позиции противника и три единицы вражеской бронетехники. За особые заслуги был представлен к награждению орденом Мужества. Геройски погиб 11 мая 2022 года в результате смертельного ранения.

По словам Богатыревой, участниками мероприятия стали юнармейцы, депутаты Народного собрания Ингушетии, родные и близкие Салама Мержоева, которые поделились своими воспоминаниями о нем, отметив его доброту, отзывчивость, верность долгу и принципам. Память героя почтили минутой молчания.

Напомним, проект «Парта Героя» призван в доступной форме рассказывать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших мужество. На школьных партах размещается фотография героя и QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о нем. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.