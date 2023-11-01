Криминал

В машине жителя Ингушетии нашли 9 кг золота на 55 млн рублей

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Уголовное дело завели на местного жителя, в машине которого найден тайник с 9 кг золота, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Житель сельского поселения Сурхахи организовал межрегиональный канал незаконной поставки и сбыта драгоценных металлов. В октябре в оборудованном тайнике его автомобиля обнаружено и изъято 9 кг химически чистого золото стоимостью более 55 млн рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК России (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга), идет следствие.

Отмечается, что в рамках инкриминируемой статьи мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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