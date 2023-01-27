ДТП

В массовом ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека

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В массовом дорожно-транспортном происшествии с участием четырех машин в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии пострадали 4 человека.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике, столкнулись четыре автомашины: Daewoo Nexia, «ВАЗ-2106» и два автомобиля марки LADA Priora.

ДТП произошло рядом со зданиями администрации населенного пункта и отделения Почты России. Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани, детей среди них нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших привлекались силы и средства ПСО «Эрзи» в количестве трех человек и одна единица техники.

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