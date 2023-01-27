В массовом ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике, столкнулись четыре автомашины: Daewoo Nexia, «ВАЗ-2106» и два автомобиля марки LADA Priora.

ДТП произошло рядом со зданиями администрации населенного пункта и отделения Почты России. Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани, детей среди них нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших привлекались силы и средства ПСО «Эрзи» в количестве трех человек и одна единица техники.