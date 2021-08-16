Последствия стихии

В МЧС обнародовали уточненные данные о количестве подтопленных домов и дорог в Ингушетии

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В сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобеского района из-за сильного дождя затоплено восемь частных домовладений и придворовых участков сточными водами по улице Шоссейная. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«По причине выпадения обильных осадков на территории города Сунжа затоплены пять частных домовладений и придворовых участков на улицах Привокзальная, Дружбы, Шарипова, Чкалова. Социально значимые объекты не затоплены», — сказал сотрудник ведомства.

По его информации, жертв и пострадавших в результате стихии нет.

Силами ведомства проводятся работы по откачке воды из затопленных домовладений.

Уровни рек находятся в норме. В пресс-службе сообщили, что дополнительных угроз, связанных с повышением уровня рек, на текущий момент нет.

Как сообщили ранее газете «Ингушетия» местные жители, движение транспорта в населенных пунктах региона было затруднено, образовались многокилометровые пробки. Ливневая канализация не справлялась с сотнями кубометров дождевой воды.

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