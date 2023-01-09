В МЧС по Ингушетии напомнили о безопасном переходе по льду
В МЧС по Ингушетии напоминают, что безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 5-7 см, причем люди должны идти на расстоянии 5-6 метров друг от друга.
Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении. Если же собралась группа из 4-5 человек, то передвигаться можно по льду, толщина которого не меньше 12-15 см.
«Безопаснее всего переправляться через водоем по прозрачному льду, когда он имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность нужно проявлять в тех местах, где под мостами, в местах, где вмерзли кусты, камыши и какие-нибудь посторонние предметы, поскольку возрастает опасность провалиться. Необходимо обходить участки водоемов, где выходят грунтовые воды и имеются промоины», — отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.