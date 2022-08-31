Пожароопасность

В МЧС по Ингушетии напомнили о действующем особом противопожарном режиме

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В МЧС по Ингушетии напомнили о действующем особом противопожарном режиме на территории республики, введенном 11 июля этого года распоряжением председателя правительства региона.

«Особый противопожарный режим — это дополнительные требования, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях», — отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В период действия особого режима установлен запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и проведение каких-либо пожароопасных работ.

Между тем, только в период с 22 по 29 августа подразделения МЧС по республике 20 раз привлекались на тушение пожаров. В основном из-за возгорания сухой растительности.

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