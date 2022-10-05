В МЧС по Ингушетии подвели итоги детского конкурса к 90-летию гражданской обороны
В МЧС по Ингушетия подвели итоги конкурса детских рисунков и стихотворений, посвященных празднованию 90-летия образования гражданской обороны России, сообщает пресс-служба ведомства.
Основными целями проведения конкурсов являлись пропаганда знаний в области ГО, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также популяризация профессии спасателя и пожарного среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Рассмотрев работы учащихся, путем открытого голосования определены победители.
В номинации лучший рисунок первое место присуждено ученице 11 «а» класса четвертой школы сельского поселения Экажево Раяне Евлоевой, второе — десятикласснице третьей школы города Карабулака Хаве Марзагановой, третье — ученице 8 «а» класса 15-й школы сельского поселения Средние Ачалуки Динаре Оздоевой.
В номинации лучшее стихотворение на первом месте ученица 8 класса центра образования города Магаса Дали Латырова, на втором — ученица 4 класса школы-детского сада сельского поселения Алкун Хава Евлоева, на третьем — шестиклассница центра образования города Магаса Ясмина Мацаева.
Напомним, 4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР», которым впервые были определены мероприятия и средства непосредственной защиты населения и территорий страны от воздушной опасности в зоне возможного действия авиации противника. Документом было положено начало создания местной противовоздушной обороны — основы будущей системы Гражданской обороны Советского Союза и России.