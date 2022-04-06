В МЧС по Ингушетии подвели итоги регионального этапа фестиваля «Звезда спасения»

По результатам рассмотрения представленных конкурсных материалов жюри определило победителей и призеров I этапа фестиваля, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В конкурсе изобразительного творчества первое место у Аминат Яндиевой — ученицы четвертой школы сельского поселения Плиево имени народного писателя Магомед-Саида Плиева.

Литературное творчество: первое место — Дали Латырова, ГБОУ «Центр образования город Магас».

В конкурсе сценического творчества лучшей стала Салима Дзаитова — седьмая общеобразовательная школа города Сунжа.

Фестиваль проводился по тематике: «МЧС России: Мужество-Честь-Спасение», «Героям спасения посвящается», «Гражданской обороне — 90 лет».

«Все работы яркие и выполнены с душой. Конкурсной комиссии пришлось не мало потрудиться для того, чтобы выбрать лучших из лучших. Победители регионального этапа, занявшие первые места в творческих конкурсах примут участие во II этапе Всероссийского фестиваля», — отмечается в релизе.