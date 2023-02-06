В МЧС по Ингушетии предупредили о неблагоприятных погодных условиях

В период до 18 часов 6 февраля текущего года существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в МЧС России по республике, могут возникнуть аварии на объектах ЖКХ и электроэнергетических системах, что повлечет за собой высокий износ оборудования.

Местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем 6 февраля в отдельных районах региона произойдет налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица.