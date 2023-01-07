В МЧС по Ингушетии призвали туристов заранее сообщать о маршрутах

Для удобства туристов возможна дистанционная регистрация. Для этого на сайте Главного управления создана специальная вкладка.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Ответственный сотрудник ведомства обработает заявку в течение одного рабочего дня, после чего передаст сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

Также можно обратиться непосредственно в Ингушский поисково-спасательный отряд по телефону 8 (928) 921-63-27 или центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по республике — 8 (8734) 55-19-67