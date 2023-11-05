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В МЧС по Ингушетии призвали жителей не сжигать опавшую листву

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В МЧС по республике призвали жителей не сжигать опавшую листву, поскольку это может привести к большим пожарам.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, сжигание сухой травы и листвы создает угрозу распространения огня на большие территории. А так как в осенний период земля густо укрыта сухостоем, пожар довольно быстро становится неконтролируемым и может привести к возгоранию жилого сектора, к гибели животных и даже людей.

Очередной рейд по этому вопросу провел специалист МЧС Илез Тумгоев совместно с представителем администрации Магаса. Они обошли окраины города.

«Будет намного полезнее опавшую листву использовать в качестве укрытия для растений. Помимо того, что на протяжении зимы она будет осуществлять защитные функции, весной из нее получится насыщенное удобрение», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

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