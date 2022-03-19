Фестиваль

В МЧС по Ингушетии продолжается прием заявок на участие в фестивале «Звезда Спасения»

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В МЧС России по Ингушетии продолжается прием заявок на участие в I этапе VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».

Мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирования культуры безопасности жизнедеятельности, популяризацию деятельности спасателей и пожарных, повышение социальной активности подростков, а также пропаганду здорового образа жизни в детской и молодежной среде, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Тематика фестиваля: «МЧС России: Мужество-Честь-Спасение», «Героям спасения посвящается», «Гражданской обороне — 90 лет».

Фестиваль включает несколько номинаций, в том числе — изобразительное, литературное, музыкальное, хореографическое и сценическое творчество. Могут принять участие (индивидуально или коллективно) учащиеся образовательных организаций, детских кружков, секций и иных творческих коллективов в возрасте от 7 до 18 лет.

Для участия в I этапе необходимо работы и заявки (в электронном виде — фото, аудио, видео) представить в Главное управление МЧС России по республике на e-mail: prsri@mail. ru (с пометкой «Фестиваль») до 25 марта текущего года.

Почтовый адрес: 386001, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34. Телефон: 8 (8734) 55-13-45; 8 918 819 27 82.

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