В МЧС по Ингушетии прошло торжественное мероприятие к 90-летию ГО

Руководитель чрезвычайного ведомства Вячеслав Борисов зачитал поздравление Президента Владимира Путина, в котором, в частности, отмечается, что в истории ГО «немало славных, героических страниц. Руководство и силы гражданской обороны неизменно демонстрировали свою эффективность, в чрезвычайных ситуациях надежно обеспечивали защиту граждан, материальных и культурных ценностей».

«Мы всегда будем помнить бойцов местной противовоздушной обороны, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с пожарами, организовывали укрытия для людей, оказывали помощь пострадавшим. В тяжелейших условиях они сохранили тысячи стратегически важных объектов экономики и памятников культуры, а главное — миллионы человеческих жизней», — подчеркнул Путин.

Борисов поздравил ветеранов системы ГО и личный состав, а также всех собравшихся, пожелав крепкого здоровья, мира и успехов в служении на благо Родины.

Затем прошла демонстрации фильма о том, как происходило становление системы гражданской обороны в России, и как сегодня осуществляется реализация функций в области ГО.

В МЧС чествовали представителей различных министерств и ведомств, которые внесли значительный вклад в развитие гражданской обороны республики. За добросовестное исполнение функциональных обязанностей проявленную инициативу при решении поставленных задач работники органов местного самоуправления были награждены ведомственными знаками отличия МЧС России.

В мероприятии приняли участие вице-премьер региона Тимур Фаттахов, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Ингушетии Иса Татиев, ветераны службы, представители республиканских министерств и ведомств, а также юные герои гражданской обороны, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Напомним, 4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР», которым впервые были определены мероприятия и средства непосредственной защиты населения и территорий страны от воздушной опасности в зоне возможного действия авиации противника. Документом было положено начало создания местной противовоздушной обороны — основы будущей системы Гражданской обороны СССР. В связи с этим 4 октября 1932 года принято считать днем рождения гражданской обороны страны.