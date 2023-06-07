В МЧС сообщили о 15 пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ингушетии

«В дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что на автодороге Карабулак — Троицкое произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись два автомобиля — БМВ и микроавтобус «Газель», — сказал представитель ведомства.

По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Из них 12 пострадавших доставлены в центральную районную больницу в Сунже, дети госпитализированы в ДРКБ в Назрани. Погибших нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту прокуратора Ингушетии начала проверку.