ДТП

В МЧС сообщили о 15 пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ингушетии

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Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Сунженском районе накануне, есть пострадавшие, в том числе и дети, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что на автодороге Карабулак — Троицкое произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись два автомобиля — БМВ и микроавтобус «Газель», — сказал представитель ведомства.

По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Из них 12 пострадавших доставлены в центральную районную больницу в Сунже, дети госпитализированы в ДРКБ в Назрани. Погибших нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту прокуратора Ингушетии начала проверку.

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