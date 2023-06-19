В МЧС сообщили о подтоплении свыше 60 домов в результате ливня в Ингушетии

«По предварительным данным, в результате ливня подтоплены свыше 60 частных домовладений в Малгобекском, Сунженском районах и городах Карабулак и Сунжа. Оказались залиты приусадебные участки, подвальные помещения, магазины, размыты дороги на некоторых улицах», — сказал собеседник издания.

Как отметили в пресс-службе, были зафиксированы обрывы и замыкания ЛЭП, в частности в Назрани. Для ликвидации последствий подтопления привлекались силы и средства спасательных отрядов МЧС Ингушетии и спецтехника.

Основной удар стихии, судя по количеству вызовов, пришелся на город Сунжа. На территории муниципального образования зафиксировано 47 случаев подтопления частных домов, а также в городе размыты гравийные дороги потоком дождевой воды.

Со всех улиц со стороны вокзала от холмов вода стекалась вниз на ул. Энгельса в Сунже. В связи с этим на окраине образовался большой пруд, что затруднило транспортное движение на дороге.

Несмотря на то, что уровень реки подошел до критической отметки, вода не вышла из берегов и не подтопила близлежащие домовладения.

В связи с многочисленными обращениями граждан с просьбой о помощи в город были переброшены дополнительные силы поисково-спасательных служб Карабулака.

В результате подъема уровня воды реки смыта временная переправа в Карабулаке по улице Промысловая, где идет реконструкция автомобильного моста.

Экстренные службы и муниципалитеты работали в режиме повышенной готовности из-за сложной обстановки, на случай введения ЧС и необходимости эвакуации были подготовлены автобусы. Но этого не потребовалось.

Сейчас в ведомстве уточняют данные о количестве подтопленных домов и подсчитывает ущерб от разгула стихии.