В медико-санитарной части МВД по Ингушетии прошли пожарно-тактические учения

«По тактическому замыслу в одном помещений произошло возгорание. Руководство объекта незамедлительно сообщает о происшествии в службу спасения и проводит эвакуацию людей. Прибывшие на место происшествия пожарные за считанные минуты ликвидировали условный очаг возгорания и оказали необходимую помощь пострадавшим», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

После сотрудник государственного пожарного надзора Яхья Темурзиев провел с персоналом медико-санитарной части профилактическую беседу, напомнил алгоритм действий в случае пожара.

Одна из главных учебных задач занятий — отработка взаимодействия между персоналом медучреждения и огнеборцами при тушении пожара, и она была выполнена в полном объеме, отметили в чрезвычайном ведомстве.