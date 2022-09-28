Учения

В медико-санитарной части МВД по Ингушетии прошли пожарно-тактические учения

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В медико-санитарной части МВД по Ингушетии огнеборцы совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магасу провели пожарно-тактические занятия.

«По тактическому замыслу в одном помещений произошло возгорание. Руководство объекта незамедлительно сообщает о происшествии в службу спасения и проводит эвакуацию людей. Прибывшие на место происшествия пожарные за считанные минуты ликвидировали условный очаг возгорания и оказали необходимую помощь пострадавшим», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

После сотрудник государственного пожарного надзора Яхья Темурзиев провел с персоналом медико-санитарной части профилактическую беседу, напомнил алгоритм действий в случае пожара.

Одна из главных учебных задач занятий — отработка взаимодействия между персоналом медучреждения и огнеборцами при тушении пожара, и она была выполнена в полном объеме, отметили в чрезвычайном ведомстве.

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