В медучреждениях Ингушетии прошли детские праздничные мероприятия

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В медицинских учреждениях Ингушетии прошли детские праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, на территориях детских медицинских учреждений республики прошли яркие развлекательные мероприятия. В празднике приняли участие дети, которые находятся на лечении в больницах и приехали на консультацию.

Для маленьких пациентов провели мастер-классы и различные конкурсы, а также дети пели песни и получали подарки.

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