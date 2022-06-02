В медучреждениях Ингушетии прошли детские праздничные мероприятия
В медицинских учреждениях Ингушетии прошли детские праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, на территориях детских медицинских учреждений республики прошли яркие развлекательные мероприятия. В празднике приняли участие дети, которые находятся на лечении в больницах и приехали на консультацию.
Для маленьких пациентов провели мастер-классы и различные конкурсы, а также дети пели песни и получали подарки.