В мемориальном комплексе Ингушетии проходит видеовыставка, посвященная 15-летию издания книги Иссы Кодзоева «Над бездной»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии начала свою работу видеовыставка «Над бездной», посвященная 15-летию издания одноименной книги Иссы Кодзоева, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В книгу известного ингушского писателя включены рассказы и очерки, повествующие о тернистом пути ингушского народа на протяжении XX века.
Сам автор сказал о книге: «В моей книге нет определенного сюжета. Здесь рассказы разных периодов будут чередоваться без системы. Я не ставлю определенной цели, кроме той, что хочу запечатлеть жизнь моего народа за 13 лет. Не спецпереселенец может и не поверить кое-чему, но клянусь вам, сгущать краски я не собираюсь. Вымысла нет. Делаю свой рисунок с натуры».
Выставка продлится до 20 августа 2021 года.
Также к 15-летию издания книги Иссы Кодзоева «Над бездной» в мемориальном комплексе проводится флешмоб чтения книги. Видео с хештегом #читаемНадБездной можно посмотреть в разделе IGTV на странице МКЖР в «Инстаграм» (memorial_ing).