В мемориальном комплексе Ингушетии проходит видеовыставка, посвященная 15-летию издания книги Иссы Кодзоева «Над бездной»

В книгу известного ингушского писателя включены рассказы и очерки, повествующие о тернистом пути ингушского народа на протяжении XX века.

Сам автор сказал о книге: «В моей книге нет определенного сюжета. Здесь рассказы разных периодов будут чередоваться без системы. Я не ставлю определенной цели, кроме той, что хочу запечатлеть жизнь моего народа за 13 лет. Не спецпереселенец может и не поверить кое-чему, но клянусь вам, сгущать краски я не собираюсь. Вымысла нет. Делаю свой рисунок с натуры».

Выставка продлится до 20 августа 2021 года.

Также к 15-летию издания книги Иссы Кодзоева «Над бездной» в мемориальном комплексе проводится флешмоб чтения книги. Видео с хештегом #читаемНадБездной можно посмотреть в разделе IGTV на странице МКЖР в «Инстаграм» (memorial_ing).