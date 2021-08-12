Выставка

В мемориальном комплексе Ингушетии проходит видеовыставка, посвященная 15-летию издания книги Иссы Кодзоева «Над бездной»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии начала свою работу видеовыставка «Над бездной», посвященная 15-летию издания одноименной книги Иссы Кодзоева, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В книгу известного ингушского писателя включены рассказы и очерки, повествующие о тернистом пути ингушского народа на протяжении XX века.

Сам автор сказал о книге: «В моей книге нет определенного сюжета. Здесь рассказы разных периодов будут чередоваться без системы. Я не ставлю определенной цели, кроме той, что хочу запечатлеть жизнь моего народа за 13 лет. Не спецпереселенец может и не поверить кое-чему, но клянусь вам, сгущать краски я не собираюсь. Вымысла нет. Делаю свой рисунок с натуры».

Выставка продлится до 20 августа 2021 года.

Также к 15-летию издания книги Иссы Кодзоева «Над бездной» в мемориальном комплексе проводится флешмоб чтения книги. Видео с хештегом #читаемНадБездной можно посмотреть в разделе IGTV на странице МКЖР в «Инстаграм» (memorial_ing).

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