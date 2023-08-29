Выставка

В мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка о киноискусстве республики

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий проходит видеовыставка, приуроченная ко Дню российского кино, «Киноискусство Ингушетии», сообщила пресс-служба республиканского министерства культуры.

Посетителям представлена информация о становлении ингушского кинематографа, фотодокументальные материалы и материалы периодической печати, повествующие о творческом пути выдающихся кинематографистов республики.

«Долгие годы наша республика существовала вне кинематографического пространства, хотя у истоков российского киноискусства стояли и представители ингушского народа — талантливые сценаристы и киноведы Берд Котиев и Шамиль Ахушков. Далеко за пределами Ингушетии известны имена режиссёра Суламбека Мамилова, актеров театра и кино Руслана Наурбиева, Тамары Яндиевой, Магомеда Цицкиева и многих других», — рассказал собеседник.

По его словам, выставка продлится до 31 августа, посетить ее можно в рамках программы «Пушкинская карта».

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