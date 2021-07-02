Выставка

В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Султан-Беку Долтмурзиеву

0

Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает жителей и гостей республики на выставку из цикла «Горные орлы», посвящённую поручику Российской императорской армии, полному георгиевскому кавалеру Султан-Беку Дениевичу Долтмурзиеву, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке, которая проходит в видеоформате, представлены фотографии и документальные свидетельства о жизни и боевом пути кавалера Золотого георгиевского оружия, имя которого высечено золотыми буквами на мемориальной плите аркады наряду с другими представителями народа, прославившими Ингушетию своими трудовыми и боевыми подвигами.

Выставка продлится до 10 июля 2021 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
МФО накопили клиентов
Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать 15 интернет-сайтов с информацией по изготовлению взрывчатки
Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев провел прием граждан
Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате Северо-Кавказского округа войск Росгвардии
В зоне парка семейного отдыха в городе Сунжа Ингушетии установили светофор
В Ингушетии возобновил работу волонтерский центр «Единой России» для оказания помощи в борьбе с Covid-19
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
Житель Ингушетии получил три года колонии-поселения за ДТП с двумя пострадавшими
В Ингушетии реализуется социальный проект для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Работники Троицкого дома-интерната не избивали подопечных — прокуратура Ингушетии
Минтруд Ингушетии опровергает избиение мальчика в интернате воспитателем

Главное

Яндекс.Метрика

 