В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Султан-Беку Долтмурзиеву
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает жителей и гостей республики на выставку из цикла «Горные орлы», посвящённую поручику Российской императорской армии, полному георгиевскому кавалеру Султан-Беку Дениевичу Долтмурзиеву, сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке, которая проходит в видеоформате, представлены фотографии и документальные свидетельства о жизни и боевом пути кавалера Золотого георгиевского оружия, имя которого высечено золотыми буквами на мемориальной плите аркады наряду с другими представителями народа, прославившими Ингушетию своими трудовыми и боевыми подвигами.
Выставка продлится до 10 июля 2021 года.