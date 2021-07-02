В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Султан-Беку Долтмурзиеву

На выставке, которая проходит в видеоформате, представлены фотографии и документальные свидетельства о жизни и боевом пути кавалера Золотого георгиевского оружия, имя которого высечено золотыми буквами на мемориальной плите аркады наряду с другими представителями народа, прославившими Ингушетию своими трудовыми и боевыми подвигами.

Выставка продлится до 10 июля 2021 года.