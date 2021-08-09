В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Асланбеку Маматиеву

На выставке представлен фотодокументальный материал о жизни и боевом пути славного сына ингушского народа, имя которого увековечено на одной из плит аркады Мемориала памяти и славы, посвященной истории Ингушетии с 1770 г. по 1917 гг.

Маматиев Асланбек Гальмиевич родился в селе Гамурзиево Назрановского округа Терской области. Окончил Владикавказское реальное училище. Участник Русско-японской войны 1904-1905 гг. — всадник ингушской сотни Терско-Кубанского конно-иррегулярного полка. После окончания Русско-японской военной кампании основал и возглавил первые кооперативно-кредитные товарищества в Ингушетии.

Участник Первой мировой войны 1914-1918 гг. В сентябре 1914 г. добровольцем, в чине старшего урядника, вступил в Ингушский конный полк «Кавказской туземной конной дивизии». В 1916 г. за боевые отличия дослужился до офицерского чина — подпоручика.

Погиб 17 июня 1916 г. в бою у с. Грушки (Австрийская Галиция). За мужество и храбрость, проявленные в этом бою, посмертно награжден Георгиевским оружием.