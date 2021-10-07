В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвящённая 75-летию писателя Бориса Шадыжева

Шадыжев Борис Магометович родился 4 сентября 1946 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 1968 году окончил Чечено-Ингушский педагогический институт. Работал завучем и директором школы, в 1993 году был назначен заместителем министра образования Ингушетии. Также работал заместителем руководителя Государственной архивной службы республики. Работал главным специалистом Временного государственного комитета по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. С февраля 2000 года по 2010 год — заместитель главы администрации Назрани.

Первые публикации Шадыжева появились на страницах газет «Путь Ленина», «Комсомольское племя» и альманаха «Утро гор». В 2002 году вышла его книга «В седой древности», в которую вошли повести, рассказы, пьесы, написанные в разные годы. В 2006 году вышла книга «Орцха Карцхал — человек-легенда», в 2008 году — «Ахмед Хочубаров — народный мститель» и «Сквозь толщу лет: Избранное», «Шагнувший в бессмертие» (2010).

На выставке, которая продлится до 15 октября текущего года, представлено творчество Бориса Шадыжева книгами и публикациями в периодической печати, также статьи, фотографии и документальный материал.