В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии отреставрировали автомобиль «Победа»

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В Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии вернулся после реставрации автомобиль «ГАЗ-М-20» «Победа», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, руководство комплекса один раз в два года производит ремонт и покраску экспонатов, расположенных на территории музея.

Также собеседник напомнил, что мемориальная композиция «Дорога длиною в 13 лет» пополнилась автомобилем «Победа» 1 марта 2019 года. Этот автомобиль является прототипом «Победы» из документального фильма «ГАЗ. Русские машины. Дорога длиной в 70 лет» известного кинорежиссера Тимура Бекмамбетова, которая по сюжету принадлежит Мусе Оздоеву.

«Полюбоваться отреставрированным автомобилем можно в любой день с 9 часов утра до 11 часов вечера», — добавил собеседник.

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