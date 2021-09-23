На этот раз сотрудники комплекса отправились в сельское поселение Троицкое Сунженского района к очевидцу депортации 1944 года Якубу Усмановичу Галаеву, 1939 года рождения. Он, с трудом оглядываясь в прошлое, рассказал о своей боли и о трудностях, которые пришлось преодолеть во время депортации.

Напоминаем, что записи рассказов очевидцев депортации доступны на YouTube канале, страницах в соцсетях и на официальном сайте Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии.