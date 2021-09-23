В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии продолжается реализация проекта «Я — очевидец»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии продолжается реализация проекта устной истории «Я — очевидец», сообщила пресс-служба учреждения.

На этот раз сотрудники комплекса отправились в сельское поселение Троицкое Сунженского района к очевидцу депортации 1944 года Якубу Усмановичу Галаеву, 1939 года рождения. Он, с трудом оглядываясь в прошлое, рассказал о своей боли и о трудностях, которые пришлось преодолеть во время депортации.

Напоминаем, что записи рассказов очевидцев депортации доступны на YouTube канале, страницах в соцсетях и на официальном сайте Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии.

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