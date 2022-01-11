В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит акция «В музей всей семьей»

«Музей — это загадочный мир, в котором царит особая атмосфера. И как раз сегодня у вас есть возможность в рамках ежемесячной акции «В музей всей семьей» забыть обо всем происходящем в мире и погрузиться в историю», — рассказал собеседник.

По его словам, в рамках акции, которая проходит каждый второй вторник месяца, предусмотрены бесплатные посещения и экскурсии для всех семей.

«Наш музей работает до 18:00. Успейте, у вас ещё есть время», — отметил собеседник.