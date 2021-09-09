Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Без срока давности»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация фотодокументальной выставки «Без срока давности», приуроченная к Международному дню памяти жертв фашизма. Мероприятие организовано совместно с Государственной архивной службой республики, сообщила пресс-служба МКЖР.

На выставке представлены фотографии и документы, освещающие основные моменты нацистской политики уничтожения, развернувшейся на территории СССР — ее этапы, систему управления и организацию концентрационных лагерей.

«День памяти жертв фашизма, отмечаемый во второе воскресенье сентября, — одна из самых печальных дат как для России, так и для многих стран, затронутых страшным горем, которое принес нацизм. Это дата поминания не только солдат, отдавших жизни, защищая Родину, но и мирного населения, пострадавшего во время Второй мировой войны», — отметила экскурсовод мемориального комплекса Фатима Тимурзиева.

Выставка продлится до 15 сентября текущего года.

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