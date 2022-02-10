Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка, посвященная Дню защитника Отечества

0

В выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Они сражались за родину!», посвященная Дню защитника Отечества, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены портретные и общего плана фотографии, на которых запечатлены герои Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также герои современной России. Документальные материалы раскроют по-настоящему трагический характер военных событий.

«Подобные выставки играют огромную роль в воспитании патриотизма среди молодого поколения, мы старались сделать эту выставку интересной, чтобы каждый, кто посетит ее, не остался равнодушным», — отметили организаторы.

Выставка продлится до 28 февраля 2022 г.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии будут судить иностранца за сбыт героина в крупном размере
На Всероссийском конкурсе «Новая звезда — 2022» Ингушетию будет представлять Амер Ами Беновна
Стартовал прием заявок на конкурс молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди НКО
В музее ИЗО Ингушетии прошла презентация проекта «Грация ингушского танца в музее»
Жителей Ингушетии приглашают проголосовать за «Европейское дерево года — 2022»
Более 18 млн руб. затратили в Ингушетии в 2021 году на улучшение условий проживания в многоквартирных домах
В Ингушетии за год вторичное жилье подорожало на 33,5%
Проект молодых ученых ИнгГУ стал одним из лучших на выставке инновационных проектов в Нальчике
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Россия: 85 приключений»
Министр культуры Ингушетии ознакомилась с итогами капитального ремонта республиканского ТЮЗа
В Ингушетии индекс потребительских цен в январе этого года вырос почти на 1%

Главное

Яндекс.Метрика

 