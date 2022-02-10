В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка, посвященная Дню защитника Отечества

На выставке представлены портретные и общего плана фотографии, на которых запечатлены герои Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также герои современной России. Документальные материалы раскроют по-настоящему трагический характер военных событий.

«Подобные выставки играют огромную роль в воспитании патриотизма среди молодого поколения, мы старались сделать эту выставку интересной, чтобы каждый, кто посетит ее, не остался равнодушным», — отметили организаторы.

Выставка продлится до 28 февраля 2022 г.